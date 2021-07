Hermana de Karol G comprueba que no tiene contacto con 'Papá G' hace dos años

Katherin no dudó en montar una captura de pantalla en sus historias de Instagram, donde el último mensaje fue enviado por ella en diciembre del 2020. La publicación llegó acompañada de un mensaje para PapáG: "Nunca me marcó después me bloqueó de todo sin ninguna explicación y ya han pasado más de 2 años pero acá sigo esperándolo, te amo papito".

En cuanto a su relación con la cantante, Katherin constantemente publica fotos y videos promocionando el trabajo de Karol G, sobre todo entorno al lanzamiento del último álbum KG0516.

Además, también tiene un gran número de seguidores en su Instagram y ha llegado a más de 40 mil followers quienes siempre están pendientes de las sensuales y atractivas fotos que sube presumiendo sus curvas. Según su biografía en redes es estilista, colorista y modelo.