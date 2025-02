El famoso reality de cocina 'MasterChef' celebra su décimo aniversario en Colombia, ya que en 2025 cumple 10 años de entretener a los hogares colombianos a través del Canal RCN. Para conmemorar esta década de éxito, han comenzado las grabaciones de una nueva temporada del formato Celebrity . En esta edición especial, 22 famosos se pondrán el delantal y se enfrentarán a desafíos culinarios aún más exigentes.

La celebración de los 10 años de 'MasterChef' viene acompañada de emocionantes novedades. La reconocida chef mexicana Belén Alonso se une al panel de jurados, aportando su experiencia y exigencia para poner a prueba las habilidades de los participantes. Alonso compartirá escenario con los ya conocidos Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, quienes, junto con ella, deleitarán al público colombiano con técnicas culinarias, preparaciones sorprendentes y mucho entretenimiento.

Entre los famosos que demostrarán sus habilidades se encuentra Patricia Grisales, hermana de Amparo Grisales, quien llevaba varios años alejada de la televisión. Sin embargo, muchos televidentes poco saben sobre ella.

¿Quién es la hermana de Amparo Grisales que estará en MasterChef Celebrity ?

Patricia Grisales, al igual que su hermana, tiene una reconocida trayectoria en la televisión colombiana. A sus 67 años, también originaria de Manizales, participó en famosas telenovelas como El gallo de oro , Amar y vivir , Te voy a enseñar a querer y La mujer del presidente.

Sin embargo, Patricia puso fin a su carrera artística en 2018 tras vivir algunos momentos difíciles en la televisión. En una entrevista, la actriz confesó lo difícil que le resultó evidenciar el trato desigual entre actores nacionales e internacionales.

“Estaba haciendo una telenovela de ese último personaje grande e importante que interpreté, y allí me di cuenta de que el trato con los actores extranjeros era muy diferente al que recibimos los actores nacionales. Me sentí muy maltratada, y en dos ocasiones me fui de la grabación porque tuve inconvenientes. Eso me pareció muy injusto y grosero”, comentó la artista, quien cuenta con 40 años de experiencia en el medio.

“Los seres humanos siempre estamos en la búsqueda de evolucionar y avanzar, pero no para ir hacia atrás. Me desilusioné bastante del gremio”, agregó Patricia, quien destacó especialmente en los años ochenta y noventa.

Después de este episodio, Grisales se dedicó a su propio negocio. “Soy productora de eventos. Organizo bodas, cumpleaños, fiestas corporativas. Aquí no me van a decir si estoy gorda, si estoy vieja o si sirvo para un papel. Ahora tengo una vida más tranquila. Aquí nadie me dice si estoy gorda o fea, no me juzgan por nada, ni me ponen a competir con otras personas de quince para ver quién se queda con el papel”, expresó.