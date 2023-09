Hermana de Amparo Grisales aclara si la modelo es abuela de ídolo de Nacional

En redes sociales surgió una teoría que indicaba que Amparo Grisales tenía un "nieto".

Y es que en los últimos días, la reconocida actriz resultó siendo tendencia en redes sociales, después de que un internauta pusiera en duda que Amparo tenía un hijo que era un ídolo del fútbol colombiano.

Lo que comenzó como un error de Gustavo Petro al confundir a la hija de Salvador Allende con la escritora Isabella Allende, terminó con una ola de memes en la que, como es costumbre en Colombia, salió el nombre de Amparo Grisales.

En uno de estos memes, un tuitero escribió "¿Qué será la vida del sobrino de Amparito y Patricia Grisales?"

Ante esta jocosa pregunta, Patricia Grisales, hermana de 'la diva de Colombia', salió a defender a Amparo con el siguiente mensaje: "No es sobrino. Al Menos que nosotras sepamos. Y para el bobazo que dice el “nieto" menos. Para eso hay que tener hijos y Amparo no los tiene. Así que no es abuela".

Esto cerró la intriga sobre la vida privada de Amparo Grisales y la supuesta relación clandestina que habría tenido hace unos años.