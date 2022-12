Henry Cavill confirmó que no estará en 'Superman': ¡No se vista que no va!

La decisión fue tomada por los nuevos jefes de DC Studios.

Para ese entonces y en medio de la felicidad, Henry Cavill aseguró estaría relacionado en más proyectos del personaje que lo hizo famoso y es que incluso compartió una fotografía personificado como el superhéroe, sin embargo, algunos meses después los planes parecen haberse ido al piso.

Lee también: 'La Roca' confesó que robó una tienda a diario "exorcizado por el chocolate", ahora regresa para remediarlo

Pese a que la noticia del regreso tenía felices a sus seguidores, quienes esperaban ver de vuelta a 'Superman' interpretado por quien le dio vida al personaje en el 2017, una publicación compartida por el Henry Cavill cambia dichos planes, ya que según el actor británico los jefes de DC Studios James Gunn y Peter Safran construirán un nuevo universo sin él.

"Acabo de tener una reunión con James Gun y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, esta noticia no resulta nada fácil, pero así es la vida. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados en el nuevo universo la mejor de las suertes" dice la publicación.

Asimismo, aprovechó para agradecerle a quienes siempre han estado apoyándolo, esto sin dejar de contarles que su interpretación de 'Superman' en 'El hombre de acero 2' sigue en pie.

"¡Todo lo que representa (Superman) todavía existe y los ejemplos que da todavía están ahí! Mi turno de usar la capa ha terminado, pero lo que representa Superman nunca lo hará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes" indicó.