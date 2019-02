Bradley Cooper y Lady Gaga han generado todo tipo de comentarios por la evidente química que existe entre ellos. Para nadie es un secreto que desde la grabación de la cinta ‘A Star is Born’, protagonizada por ambos, las especulaciones sobre un posible romance tomaron fuerza en los medios y los fans.

Sin embargo, lo que detonó rumores mucho más grandes a nivel internacional fue un comentario que realizó la exesposa del actor, Jennifer Esposito, en una publicación que tocaba el tema de la “relación clandestina” que tendrían los artistas.

Lee también: Los cinco momentos más relevantes de Lady Gaga en los Óscar 2019

David Spade, famoso actor, realizó una publicación en redes sociales y preguntó de forma general si existía alguna posibilidad de que Gaga y Cooper estuvieran teniendo relaciones sexuales a escondidas, a lo que Esposito contestó un “Ja” que causó todo tipo de reacciones en los internautas.

Según informó Vanity Fair, para muchas personas este gesto fue bastante picante y controvertido de parte de la ex del artista, pues desde que terminaron no ha hablado bien de él y en distintas ocasiones lo ha definido como un hombre “divertido, chulo, arrogante y maestro de la manipulación”.

Ante las constantes especulaciones y juicios que se estaban convirtiendo en tendencia, Jennifer Esposito decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Instagram y aclarar que en ningún momento realizó este comentario en tono de burla por la relación de su exmarido, sino que le pareció graciosa la forma en la que la gente estaba hablando del tema.

Te puede interesar: Con esta foto, Lady Gaga y Madonna prueban que no son rivales

“Mucha gente está haciendo comentarios sobre algo que yo dije hace unos días y que es un simple ‘Ja’. Eso fue todo. Y aun así se ha hecho viral. Lo único que quería era mostrar que me había hecho mucha gracia algo que había escrito David Spade sobre mi ex. Algo que realmente me hizo soltar la carcajada. Creo que tengo derecho a pensar que algo así es gracioso”, afirmó la también actriz.

“La verdad es que yo ni vi los Óscar, No sabía que había pasado. De hecho, ni me importaba. (…) Encontrar que hay gente criticándome por ello me parece realmente una locura porque literalmente solo dije ‘Ja’”, puntualizó Esposito en el video que publicó.

La actriz estadounidense aprovechó y expresó que se sentía mal por aquellos que se ofendieron y quedaron heridos por un simple ‘Ja’, ya que para ella solo fueron dos letras insignificantes.

“Por supuesto, me siento muy mal por todos lo que perdieron el tiempo estos días hablando de esa tontería. Bastante loco está el mundo como para andar con estas cosas, así que por favor, hagan algo positivo con sus vidas. Paz”, agregó para finalizar.

A pesar de que Jennifer Esposito se pronunció y declaró lo necesario para calmar los aires, los seguidores de Gaga y Shayk se alarmaron al darse cuenta que toda esta polémica llevo a ambas artistas a dejarse de seguir en redes sociales.

Por: Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital