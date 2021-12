Harry Potter: Emma Watson se sinceró y reveló cómo se enamoró de Tom Felton

La actriz de Harry Potter habló de cómo surgió el gusto por su compañero de set.

Una de las actrices que se robó las miradas y el corazón de los fans fue Emma Watson, intérprete de Hermione Granger. La celebridad fue centro de aplausos y noticias por su talento, su indudable belleza y la personalidad que reflejó con su papel, una de las protagonistas.

Recientemente, durante el reencuentro que se realizó por los 20 años de ‘La Piedra Filosofal’, la artista aprovechó para tocar el comentado tema de su ‘crush’ por Tom Felton, intérprete de Draco Malfoy, y sincerarse sobre cómo fue que se enamoró de él cuando grababan juntos.

Watson le daba vida a la mejor amiga de Harry Potter y Felton encarnaba a uno de los enemigos del joven mago. La relación de sus personajes rozaba con las peleas y discusiones constantes, mostrando así que existía una rivalidad por todos los aspectos que giraban en torno a su vida.

De acuerdo con información que recoge el medio ET Canada, la británica revivió una memoria de su pasado y recordó cómo ocurrió todo con Tom. La actriz indicó que sucedió durante una sesión de clase que recibían en el rodaje y allí les tocaba dibujar la forma en la que creían que se veía Dios.

“Tom dibujó una chica en una patineta con una gorra puesta al revés y, yo no sé cómo decirlo…me enamoré de él”, aseguró Emma, puntualizando en que se emocionaba si lograba coincidir con él en las escenas.

¿Existió una relación entre Tom Felton y Emma Watson?

La artista ha aclarado en distintos momentos que su relación con el actor solo se quedó en algo cercano y amigable, pues ella afirma que él no la veía de la misma manera por la diferencia de edad que tenían.

“Él era tres años mayor que yo y para él era como: ‘eres como mi hermanita pequeña’”, contó Watson, derrumbando rumores sobre una posible relación sentimental en la época en que grababan Harry Potter.

Por su parte, el intérprete del antagonista dio su versión de lo ocurrido y confesó que se sentía atraído por Emma, pero las cosas nunca trascendieron a nada serio. Su rol “fraternal” se hizo presente y evitó que las ideas fluyeran.

“Me volví muy protector con ella. Siempre he tenido debilidad por ella y eso continúa hasta hoy. Siempre ha sido algo más como, no sé, un parentesco”, aseguró el artista.