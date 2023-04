Harry Belafonte, promotor de la canción "We Are The World", falleció a sus 96 años

El cantante fue un activista por los derechos civiles y la terminación del Apartheid en Sudáfrica.

De acuerdo a los medios internacionales el cantante Harry Belafonte murió como consecuencia de una insuficiencia cardíaca congestiva que padecía desde hace tiempo.

El cantante nacido en el barrio neoyorquino de Harlem en 1927 con ascendencia jamaicana, saltó a la fama en 1956 con el exitoso álbum de música caribeña Calypso, que popularizó canciones como Day-O y Jamaica Farewell.

Belafonte, se involucró personalmente y financió el movimiento por los derechos civiles, fue amigo personal del Martin Luther King y participó en la histórica Marcha en Washington de 1963, recordada por el famoso discurso I have a dream (Tengo un sueño).

Su activismo también le llevó a encabezar iniciativas solidarias como la de ser uno de los promotores e ideólogo de la famosa canción We Are the World, en la que participaron todo tipo de artistas destacados, con el fin de denunciar y recaudar dinero contra el hambre en África.

Belafonte logró reunir a personalidades de la música como Bob Dylan, Lionel Richie, Michael Jackson, Tina Turner y Bruce Springsteen para cantar en ese proyecto, en el que él mismo era parte del coro.

Harry Belafonte, cantante, actor y activista se convirtió en un partidario del movimiento por los derechos civiles y dirigió una campaña global contra el Apartheid en Sudáfrica, donde entabló relaciones cercanas con Nelson Mandela para terminar este sistema de segregación racial en este territorio en 1948.

Adicionalmente, apoyó la lucha contra el VIH/SIDA siendo embajador de Buena Voluntad de Unicef, tiempo después fue el creador y promotor de la recordada canción de 1985 "We Are the World", en la que reunió a un grupo de estrellas de la música.