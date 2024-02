Tras la polémica noticia de la infidelidad del cantante de corridos mexicanos Peso Pluma, a su novia, la cantante argentina Nicki Nicole, con una misteriosa mujer, con quien se le vio de la mano la noche del Super Bowl, en Las Vegas, Nevada, donde su novia no pudo asistir por compromisos laborales, los fanáticos han estado muy atentos a cualquier dato sobre el tema.

Recientemente, la misteriosa mujer, quien fue reconocida como Sonia Sahar, rompió el silencio en un video publicado en su cuenta de TikTok, donde afirmó que no estaba al tanto de la relación entre los cantantes: "Sí, sé quién es Peso Pluma, pero no soy española y no estoy al día con noticias en español. No sabía sobre su vida personal o su actual estado civil, no sé quién es ella", declaró la joven, que reside en Los Ángeles.

Asimismo, pidió que cesaran los ataques y los mensajes de odio en redes sociales, asegurando que no tuvo malas intenciones ni quiso interferir en la relación de los cantantes. "Solo pido que detengan el bullying porque no es la persona que soy, no tuve malas intenciones como romper una relación o algo así", expresó.