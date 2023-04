Gusi tiene tremendo don para remedar políticos; Rodolfo y Petro le quedan como anillo al dedo

La celebración de los 15 años de carrera musical alegra el corazón de Gusi, pues es un trampolín que según él, le abrirá otras puertas en la industria.

Además de cantar uno de sus más recientes éxitos, Gusi sorprendió a Eva cuando remedó a dos políticos colombianos, el Presidente Gustavo Petro y el excandidato Rodolfo Hernández, algo que sucedió en la dinámica de preguntas rápidas para saber a quién elegía entre los dos.

"A mi no me ponga a hablar porque yo le digo a usted sus verdades, oyó" fue la frase que dijo imitando a Rodolfo, mientras que en cuanto a Petro, habló del supuesto apoyo del Presidente con su música: "la verdad a mi me gusta mucho la música de Gusi, es un artista muy completo".

La voz de los políticos le sale a Gusi con mucha naturalidad, aunque también dejó claro que no le gusta mucho la política.