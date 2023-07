Greeicy mostró su lado más 'gata' al bailar sensualmente en shorcito: " me tiene bien adicto"

Greeicy Rendón dejó soñando a más de uno con aquel cuerpazo que se mandó.

Las sensuales voces de Greeicy y Danny Ocean se complementan a la perfección, mientras que el irresistible ritmo enciende la historia, convirtiéndola en la canción perfecta para disfrutar con ese toque de sensualidad que lo hace único y muy pegajoso.

El videoclip oficial, rodado bajo la dirección de Paloma, ha impactado a todos por lo guapísima que se ve Yeliana en una clase de baile, haciéndose cargo del estudio cuando sus compañeros.

Al final del vídeo, los fans descubrirán que lo que están viendo no es una fantasía, sino la realización real del sueño por el que Yeliana ha luchado tanto y tan duro: convertirse en la estrella de su propio vídeo musical.

Los fans no perdieron la oportunidad para decirle lo hermosa que se ve con aquel shorcito y top, en donde se puede ver lo hermosa que es. "Estás segura que tuviste un bebé?", "Los rizos ya tengo ahora me falta el cuerpo". "Te pareces a Jennifer López", "me encanta 🔥😍", "Viernes pare mover el esqueleto", "además de magnífico, tienes mucho talento. Eres increíble",