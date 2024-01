En una reveladora entrevista con el diario español El País, la icónica actriz colombiana Sofía Vergara compartió su reflexión sobre los inicios de su carrera y cómo sus atributos físicos le abrieron las puertas del mundo del entretenimiento. Con un toque de humor, la estrella de Hollywood expresó su gratitud hacia la vida, admitiendo que, en sus primeros días como modelo a los 20 años, sus "su busto gigante fue su pasaporte al mundo".

Sin embargo, lo que resalta de la entrevista es la determinación de Vergara al afirmar que su cuerpo y belleza solo fueron el punto de partida en su camino hacia la cima de la industria del entretenimiento. La actriz de 51 años, actualmente promocionando su serie de Netflix, "Griselda", subrayó que su longevidad en Hollywood se debe a su talento y versatilidad.

¿Qué opina Sofía Vergara de su carrera como actriz?

"Hoy tengo 51 años y sigo dentro porque no le temo al riesgo, trabajo como nadie, tengo personalidad, siempre he estado vigilante a lo que había fuera y no he tenido miedo", afirmó Vergara, desafiando los estereotipos de edad en la industria.

¿A Sofía Vergara la afectan las críticas?

La barranquillera también destacó su capacidad para superar los comentarios negativos, revelando que ya no le afectan las críticas sobre su apariencia. "Lo peor que me puede pasar es que digan que salgo fea o que esta burra no sabe actuar. Puedo soportarlo", afirmó con seguridad.

¿Más que un bello rostro y una gran figura?

Vergara también compartió su experiencia de enfrentar un "trato diferente" desde joven debido a su apariencia física. Aunque reconoció que los chicos la buscaban en la escuela, afirmó que siempre fue consciente de que su valía va más allá de su atractivo físico. "Si solo ves mis tetas, entonces el problema es tuyo", enfatizó, destacando su impresionante carrera en la comedia, programas de talento y ahora, en una serie dramática donde interpreta a la narcotraficante más sanguinaria de Colombia.

La historia de Sofía Vergara es un testimonio de cómo, a lo largo de los años, ha construido una carrera sólida basada en su talento, valentía y perseverancia, dejando claro que su impacto en la industria del entretenimiento va más allá de cualquier estereotipo superficial.