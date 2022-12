Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez fueron los encargados de darle vida a este grupo musical y a la novela que se trasmitió hasta el año 2006, después de dos temporadas exitosas.

Sin embargo, en una entrevista con Yordi Rosado, Christian Chávez contó que su ansiedad aumentó debido a las largas jornadas de trabajo que tenían en medio del rodaje y laos miles de conciertos que llegaron a presentar.

Chávez, quien interpretaba a Giovanni en la producción, indicó que aunque fue una experiencia gratificante en la que llegó a ser conocido mundialmente y tener la fama en sus manos, era un trabajo "muy desgastante".

"Ya cuando te vuelves mundialmente famoso, y cuando no tienes tiempo para descansar, ya no comes bien y ya no duermes bien”, afirma Christian, en detalle de cómo era un día común para todo el equipo de RBD.

Asimismo, comentó que su fama fue algo inesperado pero extraordinario. "Lo que pasaba es que grabábamos de siete a nueve de la noche y a las nueve de la noche nos íbamos a ensayar las canciones y las coreografías, de nueve a once y media de la noche y entonces, a las once y media, ibas, llegabas a tu casa con toda la adrenalina a estudiar las escenas del otro día, dormías a la una y media o dos de la mañana y te tenías que levantar a las seis de la mañana para ir al llamado”, cuenta.

Incluso, relató que esta rutina provocó que los síntomas de su ansiedad, la que sufría desde niño, se hicieran más grandes, igual que su nivel de estrés y cansancio, situación por la que tuvo que tomar medicamento nuevamente.

Del mismo modo anunció que todo el equipo de RBD tomaba una bebida energética que los ayudaba a subir de ánimo para sus giras. “Nos daban una cosa que se llama 'Five Minute Energy', que parecía como cocaína líquida, que te la tomabas antes de ir al concierto y era como que te trepaba”.

Finalmente, habló de cómo manejaba su fama y la perseguidora que le montaba los fanáticos. “Sentir que en cualquier momento te van a romper los vidrios de la camioneta, era muy estresante, el que te estén siguiendo en coche, que estén en motos, que te sigan y que pueden causar un accidente”, afirma que era muy estresante y era algo que lo hacía sentir miedo continuo.