Gerard Piqué volvió a tirarle pullas a Shakira: "No voy a gastar plata en limpiar mi imagen"

Piqué no se quedó callado y habló sobre la relación que tuvo con Shakira.

Poco a poco se fueron conociendo detalles y se confirmó que Clara Chía Martí, una joven de 23 años, se robó el corazón del español. Asimismo, la intérprete de 'Waka Waka' se habría enterado de todo por su nevera, porque la mujer, al parecer, se comía ciertos productos de ella.

Meses después empezaron a salir a la luz diferentes fotografías de Piqué de Clara muy 'junticos' en familia. Fue un año pesado para los famosos, sin embargo, Shakira supo sacar provecho de la situación y lanzó tres canciones contra el padre de sus hijos.

'Te felicito', 'Monotonía' y 'Music sessions, vol. 53' con Bizarrap. Además, recientemente hizo una canción con Karol G 'TQG' y también sería para su expareja. Y como si fuera poco, hace un par de días anunció que lanzará una canción con Manuel Turizo. Porque como dice Shakira, las "mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Ahora bien, luego de esta larga novela ente el español y la colombiana, Piqué dio una entrevista en El País de España. Allí no se quedó callado y le habría lanzado dardos a la barranquillera.

En un principio dijo que: "El problema es cómo la gente lo percibe o la prensa lo vende. Sigo haciendo lo que quiero. El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido“, expresó.

Por otra parte, se refirió a las canciones que ha realizado la intérprete de 'Me enamoré'.

“No me voy a gastar mi dinero en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo”.

Por último, aseguró que se encontraba bien y lo dijo con una frase siendo muy enfático: “Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad”.