Gerard Piqué hizo reveladora confesión y más de uno se sorprendió

Asimismo, dijo que "iba al campo y te ponías a ver a la gente, que todos te quieren mucho, ves señales, te ríes, interacciones con ellos y se ponen más aún. Me encantaba, era el aliciente para luego jugar bien. Siempre relaciono el fútbol como un show, esa rivalidad en los derbis, en los clásicos", puntualizó.

Hay que recordar que, recientemente habló sobre todo lo relacionado con Shakira. Piqué no había mencionado nada sobre el tema, por por fin decidió decir cómo ha sido ese momento, tras su separación con la barranquillera.

"Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen. Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mí la gente que no me conoce, en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy"