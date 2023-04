Ganadora de Protagonistas de novela se alejó de las cámaras y ahora vende dulces: "amo hacer esto"

La exprotagonista reveló cuánto vende los domingos y más de uno quedó impactado con la cifra.

Algunos que salieron de dicho reality, actualmente soy muy famosos. Por ejemplo, Sara Uribe; Yina Calderón; Manuela Gómez; Cristina Hurtado; Jose Narváez; Daniel Arenas y Elianis Garrido. Entre otros que han sido bastante polémicos, y otros que no volvieron a sonar en la televisión.

Ahora bien, pocos recuerdan a María Angélica Salgado, ganadora 'Protagonistas de Novela' del 2010. Sin embargo, ella tuvo que empezar con un negocio para poder tener un dinero extra.

Actualmente, se dedica a vender arepas, bollos y fritos.La famosa colombiana, asegura que ama lo que hace y que no está pasando alguna necesidad alimenticia. "“Yo no me estoy muriendo de hambre, yo amo hacer esto y desde que tú estés feliz haciendo esto, lo demás no importa".