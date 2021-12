La actriz publicó un emotivo mensaje sobre su pareja.

Stephanie Cayo , reconocida actriz peruana, sorprendió a sus fieles seguidores con una publicación en redes sociales, donde confirmaba su relación sentimental con el actor español Maxi iglesias . La celebridad no dudó en presumir su nuevo amor, dejando de lado la fuerte vivencia que atravesó a inicios de año cuando se divorció de Chad Campbell.

Recientemente, a través de la cuenta oficial de la artista, se pudo observar una serie de fotografías de ambos actores en las cuales posan muy amorosos y pegaditos, mientras sonríen y se demuestran la química que tienen. En este mismo post, Cayo situó un emotivo mensaje con el que demostró lo que siente por esta experiencia emocional.

La peruana decidió darse una nueva oportunidad en el amor, la cual fue confirmada tras rumores que señalaba que entre ella y el español había más que una amistad. Todo inició cuando la artista fue al matrimonio de su hermano, Macs Cayo, en compañía de Iglesias, que posó junto a los invitados y presentes del evento.

“Voy a ser súper cursi… Todo lo que venga desde el amor es hermoso. Tu cara es hermosa, tus ojos son para escribir un puto poema, lo que muestras un sueño y lo que todos sabemos que puedes hacer. Pero lo más increíble de todo… que no mucha gente tiene la suerte de conocer, es todo lo que no muestras…lo que llevas por dentro, que es in fi ni ta men te más hermoso (como si eso fuera posible)”, escribió la latina en el pie de foto del post, donde ya suma más de 100.000 likes.

“Dos niños que actúan coinciden, en eso y muchas cosas más. Reconociéndose, se quieren en los lugares de sombra alimentando el alma con una amistad bonita, y se tocan el corazón con un amor que no requiere ni una sola explicación”, agregó Stephanie, asegurando que su pareja era “un regalo”.