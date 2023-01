[Fotos] ¡Vuelve y juega! Tumba de Martín Elías habría sido profanada

La foto en el mausoleo de Martín Elías le salió carita a la fan.

La muerte del cantante Martín Elías el 14 de abril de 2017 estremeció a Colombia, pues debido a un accidente de tránsito ocurrido en San Onofre, Sucre, el hijo del también cantante y compositor Diomedes Díaz, perdió la vida dejando un vacío no solo en su familia sino además en el folclore colombiano.

Lee además: Rolando Ochoa homenajeó a Martín Elías en un concierto: no olvida su compinche de parrandas

Han pasado más de cinco años en los que Dayana Jaimes, su esposa, y Paula Helena, su hija, han tratado de sobrellevar sus vidas recordando con amor a quien definen como su ángel, no obstante, la travesía ha sido dura, pues entre la condena del conductor, presunto culpable del accidente, la relación con con la familia de Martín Elías, el asedio de los medios de comunicación y los fans, la mujer y la niña intentan disfrutar de cada momento que llega.

Quizás para Dayana y Paula no hay un día en el que no recuerden a Martín Elías, no obstante, por estos días pensar en él les está causando gran tristeza, pues de acuerdo a la publicación de la viuda, la tumba del cantante de vallenato habría sido vandalizada.

En las imágenes compartidas por Jaimes se puede apreciar la fotografía de la lápida del artista completamente rota, una situación que causó indignación y tristeza en la mujer, quien pidió más respeto a los fanáticos.

"Esta situación ya se está saliendo de control y me da mucha tristeza la actitud y comportamiento de las personas en un lugar tan sagrado como lo es un cementerio" escribió.