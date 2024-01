Ryan Castro cumplió 30 años y no dudó en festejar su llegada al tercer piso por todo lo alto, el artista compartió junto a su pareja y varios de sus amigos en una inolvidable celebración. El reguetonero presumió en sus redes sociales cómo festejó y recibió cientos de mensajes de cariño de famosos como Blessd y el futbolista Luis Díaz.

Castro es uno de los reguetoneros más famosos de la industria del género urbano, con su talento y carisma ha logrado conquistar a millones de fanáticos y algunas de sus canciones más famosas son: 'Wasa wasa', 'Jordan', 'Lejanía', 'Monastery', 'Mujeriego' y 'Ojitos rojos'.

Fotos del cumpleaños de Ryan Castro

Ryan Castro, conocido también como 'el Cantante del Ghetto', a sus 30 años, ha construido una sólida carrera artística, pues su música está vigente en el reguetón y ha colaborado con grandes artistas del género como: Karol G, Feid, Anuel AA, Blessd, Peso Pluma.

Recientemente, el artista cumplió 30 años y lo celebró por todo lo alto en Medellín, el antioqueño posteó varias fotos junto a su pareja y amigos, además, posó encima de una moto nueva, la cual sería uno de sus regalos.

Castro acompañó la publicación de un sentido mensaje, el cual dice lo siguiente: "Este año voy a trabajar como nunca en mi vida, este año será increíble y voy a lograr todo lo que tengo en planes, gracias a toda la gente que me quiere y me apoya siempre, gracias a mis fans en el mundo entero, gracias a mis amigos, gracias a mi familia y a toda la gente que me tira la buena energía, este año voy a sacar un álbum muy doble hpta que llevo preparando mucho tiempo, no les voy a fallar! Que Dios les multiplique todo lo que me desean, one love! FELICES 30 AÑOS EL CANTANTE DEL GHETTO!".



El reguetonero recibió cientos de mensajes de felicitaciones y cariño de sus seguidores en Instagram, incluso varios famosos colombianos comentaron su post, uno de ellos fue Luis Díaz, futbolista de la Selección Colombia que milita en el Liverpool de Inglaterra, el guajiro escribió: "Feliz cumpleaños rey ". Blessd, también le comentó a su colega y escribió: "Felicidades mi hermano".