[Fotos] Jessica Cediel lució sensual outfit playero para bailar: "tú de rojo y yo con este antojo"

Cabe resaltar, que debido a las anteriores críticas que Jessica ha recibido por sus sensuales fotos o videos bailando, en esta oportunidad, ella aclaró que le gusta bailar y lo seguirá haciendo hasta que sea mayor, esto sin importar lo que diga el resto del mundo.

Asimismo, les recordó a los usuarios que las redes sociales deben tomarse como algo para entretenerse y divertirse, no como algo serio y muchos menos para estar juzgando a los demás.

Claramente las opiniones no se hicieron esperar, pues hubo quienes volvieron a criticar a Jessica Cediel asegurando que no baila bien y solo quiere llamar la atención, mientras para otros es una mujer muy hermosa y no está molestando a nade, solo está siendo feliz.