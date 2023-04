Foto de Paola Jara confundió a varios: llegaron a pensar que era amiga de la ex de Jessi Uribe

Paola Jara puse a dudar a más de uno con una fotografía que subió su pareja, Jessi Uribe, en sus redes sociales.

En la captura, se ve a los artistas de música popular junto a los hijos del bumangués. Todos estaban vestidos con una camisa de los 'M&M', pero eso no fue lo que llamó la atención.

Se veían cuatro niños, Luna, Sara, Roy y Alan, pero había una persona que también sonrío en la fotografía. Muchos de los seguidores creyeron que se trataba de la ex de Jessi Uribe, Sandra Barrios. Sin embargo, nunca se da con la entidad de esta persona que se robó la atención de los internautas.

"Quién es la chica rubia?", "La rubia es la ex de Jessi jajajaa", ".jajaja, no fui la única que lo pensó", "Quien es la de café ?", "por un momento pensé, que la ex estaba ahí", "Admiro a Paola …. Yo no hubiera podido", "Es Sandrita", fueron algunos de los comentarios.

Ahora bien, al parecer la chica que ha generado todo tipo de reacciones es la hermana de Jessi Uriben. La publicación acompaña con la siguiente frase 'Felices pascuas' ya cuenta con más de 83 'likes' y 809 comentarios.