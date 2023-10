Kendall Jenner es una de las modelos más mediáticas del clan, además es la pareja sentimental del reguetonero Bad Bunny.

El clan Kardashian-Jenner, famoso en todo el mundo gracias a la serie ‘Keeping Up With The Kardashians’, destaca como uno de los grupos más influyentes en la industria del entretenimiento y sus fortunas abarcan miles de millones de dólares de acuerdo con Forbes.

Kendall Jenner destaca en el mundo del entretenimiento por su brillante carrera como modelo que la llevó a ser uno de los ángeles de Victoria’s Secret. Además, ella y sus hermanas han emprendido en el mundo de los negocios, un claro ejemplo de ello es Kylie Jenner, quien es una de las grandes en la industria del maquillaje con su marca ‘Kylie Cosmetics’.

