"En Filadelfia yo nací y crecí, con goma de mascar y basket era feliz", canta Will Smith en la recordada apertura de la comedia noventera 'El príncipe del rap' (The Fresh Prince of Bel Air), en la que se encarna a sí mismo saliendo de su ciudad natal para vivir con sus encopetados tíos en la lujosa Bel Air.

Pero no es la única referencia de Smith a la ciudad más importante de Pensilvania. En su trabajo como músico son varias las referencias a la ciudad y a su barrio. De ahí que la gente de la ciudad del 'Amor fraternal' le tenga un cariño especial, pese a que en tiempos recientes no la pasa del todo bien por múltiples polémicas desde que agredió a Chris Rock en los Óscar.

Recordando la letra de esa canción del 'Príncipe del rap', el gobierno de la ciudad le otorgó el honor de bautizar una de sus calles con su nombre.

From West Philadelphia, born and raised! Our City was proud to honor @WillSmith2real , a true Philly icon with the unveiling of “Will Smith Way” at 2000 N. 59th Street today. pic.twitter.com/bdkzDUuGVF

La alcaldesa Cherelle Parker le entregó las llaves de la ciudad y lo elogió por su trabajo, señalando que "no ha sido menos que inspirador", resaltando sus raíces en la zona oeste de la ciudad. "Nos ha mostrado a todos lo que significa soñar en grande y trabajar duro", destacó.

Will Smith’s journey has been nothing short of inspiring. From his roots of being born and raised in West Philadelphia, to his rise as a global superstar, he’s shown us all what it means to dream big and work hard.

En el evento, Parker se animó incluso a improvisar un breve rap basado en una de las canciones de Smith: "Estamos increíblemente orgullosos de contar a Will Smith como uno de nosotros. Sus logros son un reflejo de la fuerza, la resiliencia y la brillantez de la gente de Filadelfia", concluyó.