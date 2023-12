Varios aseguraron que el hijo de Samuel Camargo podría llegar hasta Hollywood, por lo que se esmera demasiado para que sus videos queden de la mejor manera. Estos fueron algunos de los comentarios que dejaron los fanáticos, en donde destacaron el gran trabajo que ha hecho en los últimos meses.

"Definitivamente la publicidad con Saruma es la mejor de todos", "Aquí el del talento es él y no pienso discutirlo con nadie", "Se ve mas lindo ahora....se merece una mujer hermosa y no hablo del físico", "Llegarás tan lejos y te llegaré en el momento exacto una buena mujer, y entenderás", "Me encanta porque haces un trabajo muy diferente y profesional comparado a lo que se ve tradicionalmente", dijeron algunos.

Hay que destacar que, recientemente Saruma tuvo que encontrarse con Andrea Valdiri. Ella también un corto, en donde él era el que dirigía y a pesar de esto, todo se vio bastante profesional.

Tienen una relación muy linda y más por el lazo que creó con las hijas de ella, Isabella y Adhara, con quienes pasaba la mayor parte de su día.