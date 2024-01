Felipe Saruma puso a reír a más de uno con particular publicación: varios se identificaron

Felipe Saruma ha dado de qué hablar con su más reciente video, en el que dice que empezará a hacer ejercicio con uno de sus amigos, Julián Díaz. Esta persona le dice que cuadrará todo con el entrenador para ponerse en forma este año.

Felipe Saruma y el video con Julián Díaz

Sin embargo, el ex de Andrea Valdiri le dice que se espere, porque no sabe si tiempo. Después de esto, va mirando su calendario y se va dando cuenta que tiene muchos pendientes y que no puede hacer los ejercicios que quiere con su amigo.

Esto ha puesto reír a muchos, porque algunos se sintieron identificados con la historia que mostró en sus redes sociales. En el que todo el tiempo está diciendo que tiene algún plan y que por eso no se puede poner al día con el gimnasio.