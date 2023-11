¿Qué dijo Felipe Saruma sobre su ruptura con Andrea Valdiri?

El creador de contenido, Felipe Saruma, se vio notablemente afectado tras su separación con la bailarina e influencer Andrea Valdiri. Saruma compartió varias historias a través de sus redes sociales y explicó la situación por la que está pasando.

Felipe inició diciendo que: "Hasta aquí llegó nuestra relación, hoy nos separamos... Para mí Andrea y sus hijas son lo mejor que me pudieron pasa en la vida. Esa mujer me cambió la vida, y bueno, se cometen errores pero hay que seguir. Hoy se termina todo pero no sabemos en un futuro".

Posteriormente, el joven indicó que quedaron en buenos términos a pesar de su ruptura: "Afortunadamente, quedamos muy bien, somos muy buenos amigos y nada, agradecido con ella siempre y con su familia.

¿Cuánto tiempo estuvieron casados Andrea Valdiri y Felipe Saruma?

El romance entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma comenzó en el año 2020, el amor duró solo tres años.

Para algunos internautas, la luna de miel de esta pareja fue fugaz, puesto que el matrimonio solo les duró un año y siete meses, ya que contrajeron matrimonio en abril del año 2022 y terminaron en noviembre de 2023.

Según el relato de los dos, hubo situaciones que afectaron su relación. Al parecer, Felipe habría hecho algo que acabó con la confianza de Andrea, ya que él indica que "cometió errores" y ella dice que "no tolera la hipocresía... y que una relación no es de tres, cuatro o cinco, es de dos".

Hasta el momento, no se conocen más detalles del divorcio, lo que se sabe es que los dos famosos coincidieron en su relato en que quedaron en buenos términos.