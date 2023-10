Feid y el emotivo mensaje que le envió a Lucho Díaz por el secuestro de su papá

A pesar de esto, sus fans lo quieren mucho por ser una excelente persona. Recientemente, estuvo en entrevista con 'La Resistencia por M+' y allí habló de varios temas. Hubo uno que no podía pasar desapercibido y fue el del secuestro del padre de Luis Díaz, Luis Manuel Díaz.

Feid dijo que el futbolista está pasando por un momento complicado, porque le secuestraron a la familia. Él traía una camisa roja firmada por el delantero del Liverpool y aprovechó para enviar un emotivo mensaje.

"Desde donde me estés viendo mi niño, que pase pronto esto, porque no se lo deseo a nadie. Se recupere, porque ya le liberaron a la mamá, pero no todavía al papá. Que por favor, esto pase rápido", explicó.

El pasado 28 de octubre las autoridades confirmaron el secuestro de los padres de Luis Díaz, Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda. Horas después, liberaron solo a la madre.