Feid se queja de la comida que le prepara Karol G: da indicios de que viven juntos

Ahora bien, en una entrevista que le hicieron a Feid, dejó confundidos a muchos, ya que, expresó que desayunaba lo mismo todos los días.

Lo más curioso, fue cuando mencionó a la 'Bichota' y dijo "Un saludito a doña Caro, que me hace espárafos todas las mañanas", como si se estuviera refiriendo a la intérprete de 'Mi ex tenía razón'. Esto dio a entender que lo más probable es que ya vivan juntos.

Estos fueron algunos de los comentarios que hicieron los fans, entonces resaltaron que Karol G y Feid ya no pueden ocultar su amor.

"Como buena mujer dueña de casa mi karol 😍❤️", "Yo creo que eso ya no anda 🤔🤔", "Tan bello ese hombre😍", "Pagale a un chef que le enseñe a cocinar 😂😂", "A comer espárragos pa quedar bien Bichota💪🏻💓", "yo y mi comida de toda la semana 😂😂😂😂", "Jaja todos criticando lo jeje para mí no es insulto jeje Karol no es chef jajaja", "Fácil, hágase lo que usted guste usted mismo😸", dijeron algunos.