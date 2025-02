Después de un cierre de año triunfal y un inicio prometedor en 2025, Feid sigue consolidándose como una de las figuras más influyentes del género urbano. Tras obtener dos galardones en Premio Lo Nuestro 2025, el artista colombiano ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo "NOS DESCONOXIMOS", una canción que fusiona elementos del reguetón, la música electrónica y el pop global con su característico estilo.

Letra de “NOS DESCONOXIMOS”

For the first time I saw girl I always love u mo

It's been so wonderful with you girl, nobody can ignore.

Nos desconocimos

Nos miramos a los ojos

Nos besamos y lo hicimos

No sé si fué el Molly o si fué el vino, ey!

Fueron las ganas y el destino, ey ey!

En verdad yo no sabía que tú me querías

Así así así...

Encendiste una llama, un fuego que adentro esperaba por ti

Cierra los ojos

Disfruta el antojo

Reforcemos la amistad

Es que Diosito te hizo bonita y te dió personalidad

Y to’ y to’

Me estás saliendo en to’

En to’ en to’

Paso por ti en la truck

Pero en la monster truck

Mami quitame el stress

Es que tu eres bonita y tienes personalidad

Y to’ y to’

Me estas saliendo en to’

En to’en to’

Paso por ti en la truck

Pero en la monster truck

Mami quitame el stress

Tu solo eres mi amiga y yo te quiero dar mi to’

