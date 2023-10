Letra de ‘Ferxxo 30’

[Pre-Coro]

Sigo esperándote

Así me trabe, estoy pensándote

Marica, no sé a quién estoy mintiéndole

Que tú no estés está afectándome

Estas— (Eh, eh) se pasan tirándome, yeah

Y yo pichándoles

Los pana' me dicen que yo ya no estoy bien

Tu recuerdo sigue persiguiéndome

[Coro]

Todas las noches que voy a la disco a perrear

Yo te pienso y ni sé, mami, tú dónde estás

Borracho te texteé, no vas a contestar

No me olvido de ti ni de tu forma 'e chingar

[Verso]

Tengo chavo', baby, pero no te tengo

Siempre te pienso cuando lo prendo

Me paso en alta, me paso jodiendo

Por dentro llorando y por fuera riendo (Oh)

Como una sombra llevo tiempo, ma, detrá' de ti

Navegando, pero sin tus labio' carmesí

Tratando de encontrarte, baby, me perdí

Baby, tus amiga' a mí me tienen bien ofendío'

Te tienen el cora podrío'

Tirándome a mí que pa' un trío

Siempre te pienso, baby, siempre te escribo

Con la esperanza de que no te han partido, baby

Una vez, déjame verte una vez

Contigo quiero perrear, contigo quiero beber, yeah

You might also like

Reggaeton Champagne

Bellakath & Dani Flow

Virginia Beach

Drake

Gently

Drake

[Puente]

Diablo, bebé, si te encuentro se me va a notar porque no soy buen actor

Contigo es mejor hacer el amor

Me vale puta mierda, bebé

[Pre-Coro]

Yo sigo esperándote

Así me trabe, estoy pensándote

Marica, no sé a quién estoy mintiéndole

Que tú no estés está afectándome

Estas— (Eh, eh) se pasan tirándome (Yeah)

Y yo pichándoles

Los pana' me dicen que yo ya no estoy bien

Tu recuerdo sigue persiguiéndome

[Coro]

Todas las noches que voy a la disco a perrear

Yo te pienso y ni sé, mami, tú dónde estás

Borracho te texteé, no vas a contestar

No me olvido de ti ni de tu forma 'e chingar