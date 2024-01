Feid apareció con nuevo look y enamoró a sus seguidores: llegó con toda este 2024

En las últimas horas, Salomón Villada Hoyos, más conocido como 'Feid' ha llamado la atención con todas sus canciones y por la linda relación que tiene con Karol G. A través de sus redes sociales ha mostrado lo feliz que está con la 'Bichota' y que con el pasar del tiempo se aman más cada día. Recientemente lo mostraron en los videos de Año Nuevo.

Feid mostró su nuevo look

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención, recientemente, fue el cambio de look que se hizo. A través de sus historias en Instagram reveló que ya no tiene el bigote, como acostumbraba. Ahora tiene toda la barba y algunos dicen que se luce mejor ahora que antes. Por lo cual, los seguidores no dudaron en escribirle.

"Se ve mejor", "Dios se ve más guapo 😍😍😍😍", "Mil veces mejor 😍", "Definitivamente Karol tiene buena mano", "Divinooo me encanta", "Karol definitivamente tienes buena mano", "Se le nota el cambio", "Esa barba hace magia 😍", dijeron algunos.