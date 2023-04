Fantasma atrapado en motel de Bogotá: conductor de carro fúnebre se metió al lugar con el cadáver

Esteban Cruz, antropólogo, estuvo en El Cartel Paranormal de La Mega.

El cuerpo fue recogido de la sala de velación, porque lo iban a llevar para el cementerio. Sin embargo, algo extraño ocurrió porque el cuerpo no aparecía. La familia estaba esperando en las afueras de Bogotá, en Campos de Cristo para sepultarlo y darle el último adiós.



Pasaron varios minutos y no llegaba el cuerpo. "Imagínense que no aparecía el coche fúnebre, dijeron qué habrá pasado. Estarán abriendo el cuerpo para sacarle los órganos y venderlos", Cruz sobre lo que podría estar pensando la familia. Luego de varios minutos, no llegó el carro fúnebre.



Luego llamaron a la funeraria y preguntaron por el cuerpo. Les dijeron que había salido hace rato. La familia llegó a pensar que no había entierro.

De repente al otro día se supo toda la verdad. La Policía informó que esa noche el coche se vio entrar en un motel del barrio San bernardo de Bogotá. Las autoridades fueron hasta allá y abrieron las puertas. Le preguntaron al empleado del motel una explicación de lo que había pasado y él dijo “aquí llegó un señor con una señora pidieron un servicio y allá están durmiendo".

La policía fue lentamente hacia el carro y ahí estaba el cajón con el muerto. Le tocaron la puerta al conductor cuyo nombre es Martín Lota. Le preguntaron qué pasó. Lo encontraron con una amiga y dijo que iba a pasar un rato. Aprovechó mientras iba a llevar el cuerpo, subió a la amiga, tomó unas cervezas y se quedaron dormidos.



Desde ese entonces se dicen que en ese motel pasan cosas paranormales. A veces se escucha un señor que dice “llévenme a mi tumba”. Es un hombre encorbatado y se les acerca a las personas. Y cuando voltean a ver, él desaparece. A veces los vigilantes ven una sombra de un señor y dicen que Tito.

El espíritu sigue caminando entre las piezas.