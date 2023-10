Fan de Romeo Santos fue la envidia de todas: el cantante le dio un beso y ella se emocionó

Ahora bien, en medio de lo bien que le ha ido al intérprete de 'Dile al amor', sorprendió recientemente y dejó a más de una fanática emocionada. Él se encontraba abajo del escenario y le dio un beso en la mejilla a una seguidora.

Lo que ella no sabía, era que Romeo se le iba a volver a acercar a darle otro pico y él movió su cabeza para ir directo a la boca. Ella misma le dice que está soltera y su reacción fue épica. Quedo más que sorprendida.

Sin embargo, algunos lo criticaron por lo que hizo. Como también hubo internautas que lo defendieron y aseguraron que ella era la favorita de Dios, por recibir el beso de su ídolo.

"Hoy conocí la envidia 😂", "yo también quiero un beso Romeo", "Y después dicen que ,por qué no nos respetan", "quién se cree este man, que a todo el mundo quiere besuquiarse", "A muchos hombres que han hecho esto, les cae todo el mundo encima y el peso de la ley", "porqué no fui yo", "A mi me gustan de esos", dijeron algunos.