Famoso actor de "Terminator" murió tras perder la batalla ante grave enfermedad

Earl Boen también participó en otras reconocidas producciones, pero tristemente partió de este mundo mientras estaba en su casa en Hawai.

Según lo dio a conocer el medio Variety, el actor había sido diagnosticado con cáncer de pulmón durante el 2022, el cual estaba en etapa cuatro, de acuerdo a familiares y amigos de Boen.

Earl interpretó al doctor Peter Silberman en la saga "Terminator", pero también tuvo pasos por producciones de los años '80 como "Battle Beyond The Stars", "The Man with Two Brains" y "Alien Nation".

Lee también: Actor de Will Byers en Stranger Things es abiertamente gay ¿lo que se ve no se pregunta?

También tuvo carrera en televisión con apariciones en "ALF", "Matlock", "Los años dorados", "Seinfeld" y "El príncipe del rap", entre otras.

Tras su retiro de los papeles cine, Boen, conocido por su habilidad en el doblaje, continuó prestando su voz a una variedad creaciones incluida la serie de videojuegos ‘World of Warcraft’.