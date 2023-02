Famosa actriz de 'Hasta que la plata nos separe' dice que no le dan trabajo por ser bonita

La actriz sorprendió luego de afirmar que ha tenido problemas con los castings por ser muy bonita.

Este fue el caso de la reconocida actriz colombiana, Stephania Duque. Quien ha trabajado en grandes producciones como 'Te la dedico', 'La nieta elegida', 'Enfermeras', 'Hasta que la plata nos separe', entre otras.

Durante una entrevista en 'Lo sé Todo' confesó que no la contratan por ser muy bonita. Esto le sorprendió, porque algunas personas piensan que para estar en la televisión hay que cumplir con ciertos estereotipos.

“No sé ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese personaje”, expresó Duque.

Asimismo, aseguró existe la caracterización y que "para eso nos preparamos los actores, el reto profesional es justamente interpretar aquello que no somos”, puntualizó Stephania Duque.