A famosa actriz de Betty la fea le propusieron pacto con el diablo para tener fama: "estuve muy mal"

La actriz de 'Yo soy Betty la fea’ quedó impactada con el pacto que le propusieron.

En este caso, hablaremos de Posada, más conocida como la 'Jirafa'. Quien recientemente confesó que le ofrecieron un pacto con el diablo para tener fama y dinero.

La actriz aseguró que ella estuvo muy mal en varios aspectos de la vida, económicamente, de salud. A pesar de esto, ella seguía con su vida, para intentar que todo mejorara.

En una entrevista que hizo en 'Lo Sé Todo', confesó el drama que vivió y hasta una amiga fue a su casa, pero ella estaba acompañada con otra persona. “Mi amiga tenía buena intención, pero la persona con la que iba no tenía ninguna buena”.

Aquel personaje que ella no conocía, le dijo que “El del otro lado no es tan malo” “¿Quieres fama, quieres protagonizar una película?”. Marcela Posada expresó que esto le extrañó bastante y dijo que ella no pretendía usar este tipo de magia negra para solucionar los aspectos de su vida.