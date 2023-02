Fallece Cheche Mendoza, salsero que cantaba "Pensando en ti": No podrás olvidar los besos que te di

El recordado salsero falleció a los 82 años.

Fue el propio hijo del cantante quien confirmó la noticia a otro familiar cercano: "Con profundo pesar, mi gran hermano venezolano Andy Mendoza me acaba de informar el fallecimiento de mi gran amigo, su padre, Cheché Mendoza, dueño y fundador de la emblemática orquesta Los Satélites de Venezuela”.

Y es que Mendoza fundó la orquesta Los Satélites en 1966, iniciando en el formato de sexteto en Maracaibo. Tuvo su debut en Caracas con la publicación del disco Siempre en órbita, publicado por la compañía Discomoda.

El salsero murió a los 82 años y aún no se revelan las causas, no obstante hay miles de mensajes de apoyo a su familia en redes sociales.

Su gran éxito

"Yo se que tu mi amor, no podrás olvidar, los besos que te di, en tu boca sensual. Aquí en Caracas estoy, pensando solo en ti, y tu linda mujer no pensaras en mi. Te pido por favor, no vayas a olvidar, a este negrito que, siempre has de recordar", empieza la recordada canción Pensando en ti.

Este éxito fue compuesto por José Lazo, conocido artísticamente como Cheo Palmar e interpretado por Mauricio Conde quien estaba en Los Satélites de Cheche.

A continuación la canción: