El reality más esperado del año, La Casa de los Famosos 2025, comenzó con un giro inesperado. Apenas días después de la entrada de los participantes, el jefe hizo un anuncio contundente: uno de ellos sería eliminado de manera inmediata por incumplir las reglas. Este inicio inesperado dejó a los concursantes y al público sorprendidos, marcando un precedente para el desarrollo de la competencia.

¿Qué causó la eliminación?

La razón detrás de la expulsión fue clara. Uno de los participantes no respetó las reglas al no ingresar en el momento estipulado por la producción. El jefe dejó en evidencia que no habrá tolerancia frente a los incumplimientos, dejando un mensaje directo para el resto de los concursantes.

Aunque los participantes no sabían quién sería el eliminado, comenzaron las especulaciones dentro de la casa, mencionando nombres como Melissa Gate y Karina García, quienes estaban en el loft. Sin embargo, la noticia fue confirmada poco después: la primera eliminada fue Catalina Otálvaro.

Lea también: