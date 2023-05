Exparticipante de MasterChef revela momento que lo marcó para siempre: "había que cortar la pierna"

Chicho Arias fue recordado por participar en la más reciente edición de MasterChef.

Aunque no fue el ganador del reality, si estuvo entre los cuatro finalistas y deslumbró a todos con sus preparaciones. Ahora bien, una en una entrevista en el programa de 'Juanpis González' contó aquel momento que lo marcó para siempre.

El hecho ocurrió hace diez años, aproximadamente, y allí se encontraba con su amigo jugando por fuera de la casa. Él dijo que en su casa había una reja y tenía unos chuzos.

Chicho pensó que lograba pasar dicho obstáculo, pero, la vida le dio una sorpresa que recordará toda la vida. Él afirmó que cuando pasaron las cosas, pesaba 50 kilos y tuvo un problema en su pierna.

"Pasé el primer pie y cuando fui a pasar el segundo, los chuzos se metieron aquí. De ahí en adelante, todo lo que podía salir mal, salió mal. Yo quedé colgando de la reja con el pie. El pelao que venía detrás de mí, me sacó y me tiró. Ahí también se me dañó la rodilla”, comentó en la entrevista.

Luego de esto empezó a vivir un viacrucis. Su abuela lo llevó a un centro médico y él dijo que lo atendieron con un hueco y el médico se lo coció. Luego se fue para la casa con un par de curaciones. Y sin pensar, el isodine, el jabón no le estaba ayudando y la pierna empezó a oler mal. Luego, lo volvieron a llevar para que lo volvieran a revisar.

"Me descosieron, me acostaron boca abajo y hasta ahí me acuerdo. Tenía un hueco con grangena y me llevaron al hospital Pablo Tobón Uribe y allá me atendieron mejor", le dijo a Juanpis González. Y luego le comentaron que le debían apuntar la pierna, pero las cosas tomaron otro rumbo y lo llamó como un milagro.

Ese día, que le iban a quitar su extremidad, un médico alemán dijo que se debía hacer una reconstrucción. Luego llegó otro y le reconstruyó todo y a los 15 días cerró con el injerto. "Como no había piel, me sacó un pedazo de nalga, lo puso y desde ese día yo creo en los milagros”.