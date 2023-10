Claudia Bahamón hizo reír a más de uno con la respuesta que le dio a expareja de Nela González.

este resultado se conoció, después de una gran final entre Andrián Parada, Nela González, la actriz y Daniela Tapia. Los chefs le agradecieron a todos por entregar todo en la cocina.

Ahora bien, recientemente los internautas se fueron de creativos y capturaron esos momentos únicos, en donde Claudia Bahamón y Nela fueron las protagonistas de aquellos videos que subieron. En donde captaron a la presentadora y a la actriz en sus mejores momentos de todo el reality del Canal RCN.

Y como si fuera poco, la expareja de Nela reaccionó a todos 'clips' diciendo "Yo siempre supe que Nela iba a terminar con una modelo, la verdad. No me sorprende. Pilladas". Estas palabras se hicieron virales, tanto así que la esposa de Simón Brand le respondió a la mujer con una particular frase que puso a reír a varios. "Te invitamos pues".

Los internautas no se pudieron quedar atrás y opinaron de este video en los comentarios. En donde muchos, aseguraron que Claudia Bahamón respondió con mucha clase.

"Jajajajaja Es que te amamos Clau", "Con respeto, Claudia puede ser shipeada con quien sea y se verá hermosa", "Ok esto ya se descontroló", "La gente diciendo que el ship es irrespetuoso", "no ven que la misma Clau lo aprueba jajaja ush que aburridos", "Nela es preciosa... y Claudia ni que se diga". "Es mentira, pero que hermosas se ven", dijeron algunos.