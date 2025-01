El pasado lunes 27 de enero, cuando Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, anunció a través de sus redes sociales que había sido capturada por agentes del CTI. Este suceso desató una serie de reacciones en las redes, destacando la postura de Annie Espejo, creadora de contenido y expareja de la empresaria.

¿Qué dijo Annie Espejo sobre la captura de Epa Colombia?

Horas después de conocerse la captura de Barrera Rojas, Annie Espejo, antes conocida como Ed Tremendo, publicó su opinión en redes sociales. Con un tono contundente, la influenciadora expresó que no sentía pesar por la empresaria, a quien acusó de haber causado daño a muchas personas.

“No queremos seguir viendo noticias de personas que no se lo merecen… No siento pesar, No le deseo el mal, pero tampoco el bien. Esta persona ha pasado por encima de muchas leyes y ha hecho daño a otros”, comentó Espejo, quien además aprovechó la oportunidad para criticar la viralización de figuras públicas como Epa Colombia.

¿Cómo ha sido la relación entre Annie Espejo y Epa Colombia?

La relación entre ambas creadoras de contenido ha estado marcada por la controversia. En el pasado, Epa Colombia acusó a Espejo de robo y traición, declaraciones que Annie siempre ha negado rotundamente. A través de publicaciones en sus redes sociales, Espejo reiteró que nunca tomó dinero ni "tumbó" una cuenta, como afirmó la empresaria.

“No permitiré que sigan manchando mi nombre. Ella usó sus plataformas para atacarme injustamente”, aseguró Espejo, quien además calificó a Barrera como “vengativa y chismosa”. En sus publicaciones, también envió un mensaje contundente: “Espero que nunca vuelva a hablar de mí”.

Lea también: ¿Por qué Epa Colombia va tras las rejas? Aquí todos los cargos que se le imputan