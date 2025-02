El cantante Santiago Mesa Velásquez, conocido como Smayv, decidió hablar sobre los comentarios que Yina Calderónha hecho en el reality ‘La Casa de los Famosos Colombia’, donde ha afirmado que su exnovia, la influenciadora Karina García, lo “mantuvo” durante los cinco años que estuvieron juntos.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Smayv?

A lo largo de su participación en el programa, Yina Calderón ha reiterado que Karina García habría sostenido económicamente a Smayv. Estas declaraciones han causado revuelo en redes sociales, especialmente porque la misma creadora de contenido paisa ha respaldado esta versión.

¿Cómo reaccionó Smayv ante estas afirmaciones?

En una entrevista con Dímelo King, Smayv negó las acusaciones y cuestionó por qué Yina Calderón está difundiendo esta versión, asegurando que ella lo conoce bien y sabe que no es cierto.

"Ella sabe perfectamente quién soy yo. Me echaba los perros, me escribía por WhatsApp. En un evento en Bogotá hasta se me lanzó a la boca y yo como que ¡uy no! Y ahora viene a menospreciarme, cuando sabe bien quién soy. Se está haciendo la pend*jita porque incluso le correspondí un tiempo cuando estaba en la vuelta de 'Protagonistas'", comentó el artista.

¿Karina García realmente “mantuvo” a Smayv?

El cantante desmintió completamente estas acusaciones y, por el contrario, aseguró que él fue un gran apoyo para Karina García en su camino como creadora de contenido.

"Eso es pura difamación, nunca fui un mantenido. Yo fui quien la ayudó a dar el paso de ser enfermera a convertirse en influenciadora. Estuve detrás de muchas de sus publicaciones y la apoyé en todo el proceso", explicó.