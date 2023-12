¿Exnovia de Epa Colombia envió indirectazo a la influencer? dejó contundente mensaje

¿Qué pasó entre Diana Celis y Epa Colombia?

A través de un comunicado, Epa Colombia confirmó su ruptura con la futbolista a mediados del 2022. A ellas se les veía muy felices, pero de un momento a otro todo cambió. Esto generó especulaciones de supuesta infidelidad por parte de la empresaria, quien confirmó que ya se encontraba soltera.

“Quise tomar una decisión para mi vida y espero que la respetes. Yo decidí quedarme sola, yo no me quiero engañar yo misma y no quiero engañar a las otras personas. Quiero darme el tiempo de estar sola. No me vayas a tratar mal, todo tiene un ciclo y un proceso, los procesos se acaban”.

Además, dijo que no iba a salir a hablar mal de nadie luego de que se terminara su relación. “Fui una persona increíble, di lo mejor de mí. No tengo que salir a hablar nada malo, al contrario, agradezco por lo vivido. Espero que puedas respetar mi decisión”