Ex de Piqué habló sobre la separación con Shakira ¿Apoyó a Clara Chía?

La actriz se asombró cuando le preguntaron por su expareja, no puede creer que los sigan vinculando.

Shakira, Gerard Piqué y sus dos hijos siguen siendo tendencia en medios, pero esta vez no por el viaje de la colombiana con Milan y Sasha a New York para su presentación en el 'The tonight Show starring Jimmy Fallon', sino por las declaraciones dadas por una expareja del futbolista español.

Lee también: Piqué pasó de 'lobo' a inocente 'ovejita' tras declaraciones de un amigo ¿Shakira era la mala?

De acuerdo a medios nacionales e internacionales, la actriz Núria Tomás, exnovia de Piqué, fue abordada por los periodistas en un evento de promoción de negocios, espacio en el que los profesionales aprovecharon para preguntarle por las relaciones que Gerard tuvo con Shakira y ahora con Clara Chía.

Inicialmente, la mujer que sostuvo una relación con el español durante más o menos un año y medio, indicó que no juzga la manera en que Shakira ha sanado su corazón, pues no la conoce o tan siquiera ha cruzado palabra con ella, por lo que aseguró que no puede opinar al respecto.

"Cuando hay sentimientos por medio cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo, no conozco a Shakira, no he tenido la oportunidad de preguntarle", dijo Núria Tomás.

En cuanto a la relación de Piqué y Clara Chía tampoco fue mucho lo que pudo decir, pues siente que no está en disposición de hacerlo, aunque si dejó clareo que entre mujeres nos tenemos que apoyar.

"Es que de ahí no te puedo decir nada, me sabe muy mal. Todas nos tenemos que ayudar y estar a una" indicó.