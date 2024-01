"Estoy Cansada” ¿Selena Gómez se retira de la música?

En una reveladora conversación en el podcast Smartless, Selena Gómez dejó a sus seguidores sorprendidos al insinuar que su carrera musical podría estar llegando a su fin. La talentosa actriz y cantante confesó que, a pesar de su éxito en el mundo de la música, nunca planeó dedicarse a ello a tiempo completo.

¿A Selena Gómez ya no le apasiona la música?

Con su próximo álbum en camino, el primero desde su exitoso "Rare" en 2020, Gómez ha estado ofreciendo indicios sobre lo que sus seguidores pueden esperar. Sin embargo, parece que su pasión por la música está cambiando, llevándola a considerar otras áreas dentro del mundo del entretenimiento.

¿A Selena Gómez le apasiona más actuar?

Durante la entrevista, Selena compartió sus reflexiones sobre encontrar un lugar cómodo en la industria del entretenimiento, considerando su amor por la actuación, su capacidad musical y su rol como directora ejecutiva de Rare Beauty. Confesó sentir que tiene "un álbum más" dentro de ella, pero su verdadera pasión radica en la actuación, admitiendo sentirse "cansada" de la industria musical.

¿Selena Gómez tiene problemas de salud mental?

A pesar de haber alcanzado el éxito a una edad temprana, desde sus días en Disney, Gómez expresó cómo su vida como estrella pop y actriz también trajo consigo desafíos mentales. Habló abiertamente sobre sus problemas, incluyendo su estadía en un instituto mental y la cancelación de una gira debido a sus dificultades personales.

¿Qué hace Selena Gómez actualmente?

Actualmente, Selena Gómez está disfrutando de un destacado momento en su carrera gracias a su papel en la exitosa serie "Only Murders in the Building", donde comparte créditos con Martin Short y Steve Martin. La serie ha recibido múltiples nominaciones para los Globos de Oro, incluida la nominación de Gómez como Mejor Actriz en una serie de televisión musical o de comedia, lo que podría significar su primer Globo de Oro.

A medida que se acerca la gala de los Globos de Oro, los fanáticos esperan ver qué depara el futuro para la multifacética artista, que parece estar explorando nuevas facetas en el mundo del entretenimiento, dejando abierta la posibilidad de un cambio de enfoque en su carrera, dejando atrás la música para centrarse en su verdadera pasión: la actuación.