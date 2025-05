Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, llegará a Bogotá el 3 de mayo para ofrecer una presentación única como parte de su tan esperado Maluma Pretty Dirty World Tour. Este evento, que forma parte de su gira mundial, ha sido denominado ‘Bogotá en el mapa’, y se espera que atraiga a más de 40 mil asistentes al estadio El Campín, quienes no dudarán en cantar a todo pulmón los grandes éxitos de este talentoso artista paisa.

A través de sus redes sociales, Maluma ha mostrado su enorme ilusión por este concierto, en el que interpretará tanto sus temas más populares como algunas de sus canciones más recientes, que han sido bien recibidas por sus seguidores.

Aunque la noticia aún no ha sido confirmada de manera oficial, se especula que el artista podría contar con la presencia de invitados especiales sobre el escenario, tal como ocurrió en su concierto en Medellín, donde varios artistas se unieron a él para hacer de la noche algo aún más memorable.

Los fanáticos que ya tienen sus entradas para el espectáculo están ultimando detalles para que la experiencia sea inolvidable, desde la elección de su outfit hasta los complementos necesarios para disfrutar al máximo de la jornada.

¿Qué se puede ingresar al concierto de Maluma en Bogotá?

A continuación, te compartimos los elementos permitidos para que puedas disfrutar del evento sin inconvenientes:

Baterías portátiles (power banks) de uso personal.

Bolsos pequeños o cangureras (que no superen los 20x20 cm).

Impermeables o capas plásticas en caso de lluvia.

Medicamentos personales (siempre acompañados de su fórmula médica o prescripción).

Cámaras fotográficas no profesionales, para aquellos que deseen capturar recuerdos del evento.

Celulares para compartir la experiencia en redes sociales.

Gorras o sombreros de pequeño tamaño.

Banderas sin astas para apoyar a tu artista de una manera segura.

Es importante resaltar que las únicas localidades donde se permitirá el ingreso de menores de edad (a partir de los 10 años) son Gradería Oriental Alta y Palcos Dirty Boy Sur.

En estas zonas no se podrá vender ni consumir bebidas alcohólicas, tanto para los menores como para los adultos. Para el resto del estadio, el acceso estará restringido exclusivamente a personas mayores de 18 años. Si no se cumple con este requisito, no se permitirá el acceso y no habrá devolución de dinero, por lo que es fundamental verificar la edad antes de adquirir las entradas.

