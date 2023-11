Esto respondió con sinceridad Piqué cuando le preguntaron por Shakira

Un recorrido entre el humor y la esquiva sinceridad: así fue la entrevista de Piqué en 'Joaquín, el Novato'.

Gerard Piqué e Ibai Llanos hicieron acto de presencia en el programa de 'Joaquín, el novato', para hablar sobre el éxito de su empresa conjunta. Sin embargo, la atención se centró en el exfutbolista del Barça, quien ha sido objeto de interés constante respecto a su vida sentimental con Shakira.

Como era de esperar, Joaquín Sánchez, el presentador, no pudo resistirse a intentar obtener alguna declaración jugosa sobre la relación entre Piqué y la famosa cantante colombiana. "Todas las historias tienen dos versiones. ¿Por qué no conocemos la tuya todavía?", preguntó Sánchez. "Porque no creo que sea necesario", respondió tajante Gerard Piqué al andaluz. Ante esta respuesta, Sánchez quiso saber si algún día el catalán contará su versión de los hechos. "No creo, no vale la pena", respondió el exjugador del Barça a su excompañero de profesión.