Estéreo Picnic 2023: con extraño 'spanglish', tiktoker defendió la presentación de Drake

El show de drake no estuvo malo pero estuvo bastante extraño, diría que fue mediocre. No cantó ni una canción completa, cerró con una canción que wtf y le faltaron 40 minutos de show

Otros, sobre todo sus fans más fieles, dijeron que Drake no estuvo mal, sino que el público estuvo muy apagado, que no se sabía las canciones y que eso fue lo que hizo el ambiente no fuera el más apropiado.

"Todo el mundo diciendo que Drake hizo un bad performance. That's not true. En un concierto de rap, lo más importante es el público. Obviamente también importa el show del rapero, pero Drake was giving. Lo que no estaba giving era el crowd. Yo he visto a Lil Uzi, he visto a Playboi Carti, he visto a Juice Wrld y les puedo decir que así es un concierto de rap", dijo en un video que se acerca a los 4.000 likes.

"El rapero pone su parte, pero si el público no está high top, no se sabe las canciones, no va a ser un buen concierto, cien por ciento. Yo la pasé una chimba en Drake, estuvo increíble, pero el público no quería pasarla una chimba. Les dejo evidencia", finalizó la joven, y adjuntó un pequeño en el que aparece bailando, vestida con una camiseta de baloncesto, mientras una mujer a su lado la mira extrañada.