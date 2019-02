Estefanía Borge habló de enfermedad por la que le dieron un año de vida

View this post on Instagram

Y de este lado… justo en mi Nalguita derecha fue hace 20 años que se manifestó una enfermedad por la cuál me dieron un año de vida. Han pasado 18 años y aquí estoy parada firme con cicatrices pero con mucha salud y fuerza para continuar compartiendo mi testimonio y seguir dando herramientas que seguro te pueden ayudar ❤️ Mañana nos vemos a las 8:30pm en un #live y les cuento mi historia y varios secretos???? Qué dicen??? Lo hacemos??? #Estefit #real #sinfiltro