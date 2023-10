Estas serían las canciones que cantará The Weeknd en su concierto en Bogotá

The Weeknd se presentará el próximo 4 de octubre en Bogotá.

El próximo 4 de octubre estará The Weeknd dando lo mejor en la tarima. Este gran evento se llevará a cabo en el Estadio Nemésio Camacho El Campín en Bogotá. La apertura de las puertas será a las 4:00 p.m. y los teloneros estarán de 6:30 a 8:00. Finalmente, a las 9:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. se presentará este cantante.

Lee también: Concierto de The Weeknd en Bogotá: alista el bolsillo, así puedes adquirir tus boletas

Hay ocho localidades que están agotadas, pero aún hay entradas para varios lugares, en donde podrá ver a su artista favorito. Por ejemplo, puede aún comprar en Occidental baja, Cancha platino y Oriental baja. Las entradas que se pueden adquirir están entre $392.000 y los $606.000

The Weeknd en Bogotá: las canciones que tocaría en su concierto

En redes han filtrado algunas canciones que tocará The Weeknd, para que se las aprenda todas, cante y baile con todas las fuerzas estas producciones musicales. Estas son algunas de las que entonará en El Campín, las otras, están en el video adjunto.

Dawn FM

Lost in the Fire

House of baloons

Reminder

Double fantasy

Creepin Popular

The my breath

Sacrifice

Can´t feel my face

Hurricane

The hills

Often

Crew love

Starboy

Heartless

Party Monster

Faith

After hours

Out of time

I feel it coming

Die for you