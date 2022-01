La deportista de Santa Fe se pronunció sobre las declaraciones que dio Epa Colombia.

En medio del alboroto que se formó con respecto al tema, muchos usuarios de la plataforma digital aprovecharon para enviarle mensajes a la futbolista y preguntarle qué había pasado realmente. Muchos indicaron que este “tiempo” era reflejo de que ya no se amaban o que tal vez Celis tenía amores con otra persona.

Por tal motivo, Diana prefirió pronunciarse al respecto y responder varias inquietudes sobre el tema que invadía cuentas de chismes. La deportista enfatizó en la gran cantidad de mensajes que recibió, por lo que quiso revelar que ella no fue quien pidió este tiempo en el noviazgo.

De acuerdo con la joven, Epa Colombia fue quien le pidió este espacio y ella no iba a obligar a nadie a que esté en su vida, por lo que dejaba a la creadora de contenido seguir su camino y pensar las cosas.

“Primero, sí, nos dimos un tiempo. Segundo, no fui yo la que le pidió tiempo a ella, fue ella la que me lo pidió a mí. Y tercero, no obligo a nadie a estar a mi lado, simplemente ella me conoce, estoy con ella desde hace mucho tiempo y sabe quién soy (…) Pues nada, si ella necesita tiempo, se lo voy a dar”, aseguró Diana en una historia de su cuenta de Instagram.

Por último, la futbolista centró sus declaraciones en que no sabe qué va a hacer Daneidy Barrera Rojas, ya que no le comentó nada al respecto y dejó una gran duda en el aire sobre su relación.